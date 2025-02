Anteprima24.it - Lavoratori bibliotecari stabilizzati: la soddisfazione della Cigl

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoStabilizzazione delle lavoratrici e deidel Museo Irpino eBiblioteca Provinciale, ladel Segretario generale Filcams-Cgil Avellino Benevento, Luigi Ambrosone:“Dopo un lungo periodo di incertezza lavorativa le lavoratrici ed idei servizi museali edi Avellino finalmente sono, ovvero hanno un contratto a tempo indeterminato non in bilico: dal 10 febbraio saranno dipendentiSocietà IrpiniaAmbiente S.p.A .La Filcams Cgil AvellinoBenevento ha collaborato fattivamente con la Provincia per il raggiungimento di questo obiettivo, ed auspica che ciò avvenuto oggi possa essere da esempio affinché tantie lavoratrici, che vivono una situazione di precarietà, riescano ad avere un contratto a tempo indeterminato che gli permetta di non vivere più l’incertezza lavorativa.