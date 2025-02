Ilgiorno.it - L’autostrada insubrica va. Le categorie economiche “approvano” il progetto

Lecco – Varese passando per Como e viceversa in mezz’ora d’auto. È il sogno dei politici che governano in Lombardia, degli industriali, degli imprenditori, dei commercianti e anche dei costruttori edili, che plaudono alla scelta di rispolverare dai cassetti del Pirellone i vecchi progetti delregionale dell’Insubria. È un tracciato d’asfalto di meno di una trentina di chilometri, che, varianti comprese, costerebbe 1 miliardo e 300 milioni di euro, cioè quasi 50mila euro al chilometro, tra viadotti, cavalcavia, sottopassi, svincoli, peduncoli e gallerie, destinato a consentire a 80mila automobilisti al giorno di spostarsi in fretta tra i tre capoluoghi. "Siamo estremamente felici di apprendere tra le priorità del programma triennale dei lavori pubblici regionali 2025-2027 è stata inserita la nuova autostrada Lecco – Como - Varese.