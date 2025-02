Internews24.com - Lautaro Inter, il Toro è tornato! Rivali avvertite: si salvi chi può! Numeri record in questo avvio di 2025

di Redazione, il: sichi può!indiper il capitano dei nerazzurriSe era stato una delle note negative dell’inizio stagione dell’, adessoMartinez èad essere un punto di forza della squadra di Simone Inzaghi. Gol a profusione da quando è iniziato ile nuovi obiettivi da raggiungere: portare la sua squadra in testa al campionato, ma anche scalare la classifica dei marcatori. A tal proposito, stasera contro la Fiorentina sfiderà a distanza Kean: l’attaccante della Viola è a quota 13 marcature in campionato, l’argentino a 9. La Gazzetta dello Sport pone l’attenzione suiimpressionanti dal punto realizzativo del, che è finalmente– «I conti dicono che siamo a 8 reti in 9 partite giocate nelin tutte le competizioni: le eccezioni si chiamano Atalanta in Supercoppa, Venezia e Milan in campionato, si fa prima a elencare le squadre rimaste al riparo dall’uragano