Oasport.it - L’Austria vince il doppio misto dei Mondiali di slittino, l’Italia manca il podio ed è quinta

Leggi su Oasport.it

inizia con il piede giusto i Campionatidi2025 di Whistler (Canada). Sul budello della British Columbia (con temperature decisamente rigide attorno ai -9°), infatti, è stato assegnato il primo titolo, ovvero il. La gara è risultata avnte conche ha concluso al quinto posto,ndo la zona medaglie per soli 136 millesimi.Il successo, come detto, è andato al(Steu/Kindl e Egle/Kipp) con il tempo complessivo di 1:22.894. Seconda posizione per Germania 1 (Orlamuender/Gubitz e Eitberger/Matschina) che si è fermata a soli 18 millesimi dalla vetta, quindi completa ilGermania 2 (Wendl/Arlt e Degenhardt/Rosenthal) a 97.Quarta posizione per Stati Uniti 2 (Di Gregorio/Hollander e Forgan/Kirkby) con un distacco di 165 millesimi dalla medaglia d’oro, mentre è(Nagler/Malleier e Voetter/Oberhofer) a 233 millesimi dalla vetta.