Cataniatoday.it - L’ausiliario del traffico lo sanziona, ma lui lo minaccia e lo prende a schiaffi

Chiede l’annullamento del verbale elevato nei suoi confronti per non aver pagato il parcheggio ma, al diniego dell’ausiliare del, gli si scaglia contro con pesanti minacce. Per questo, un catanese di 60 anni è stato denunciato dalla polizia per minacce gravi e lesioni a pubblico.