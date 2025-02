Nerdpool.it - L’Attacco dei Giganti – il film. Parte 1 – L’Arco e la Freccia Cremisi e Parte 2 – Le Ali della Libertà, una clip e l’elenco delle sale

Leggi su Nerdpool.it

Adler Entertainment in collaborazione con Dynit è lieta di rilasciare la primadidei– il1 –e laCremisi e2 – Le Ali, che solo il 10, 11 e 12 febbraio arrivano al cinema in una speciale maratona aggiungendosi all’etichetta I Love Japan, che riunisce produzioni del Sol Levante ancora inedite sui grandi schermi italiani o in occasioni di importanti anniversari.Chi andrà a vedere questi titoli al cinema avrà la possibilità di vincere un soggiorno studio a Tokyo per immergersi nella cultura del Sol Levante imparandone la lingua e respirandone l’atmosfera. EF (https://www.ef-italia.it) mette infatti in palio due viaggi-studio in Giappone per chi acquisterà il biglietto per uno deidi I Love Japan. I due concorsi saranno validi dal 3 febbraio fino al 31 maggio nelleaderenti all’iniziativa.