Romadailynews.it - Latina: tentano la truffa a 67enne spacciandosi per carabinieri, tre denunciati

Tre persone provenienti dalla provincia di Napoli, sono statidaidi Terracina per il reato di tentataaggravata, in concorso. I militari sono intervenuti per un di un tentativo diperpetrato in danno di unadel luogo, ad opera di un uomo qualificatosi falsamente quale carabiniere, e hanno avviato una mirata attivita’ di ricerca nella zona di interesse del comune fondano.Nell’ambito della predetta attivita’ i militari dell’Arma, dopo poco, sono riusciti ad individuare una utilitaria con tre uomini a bordo, decidendo di sottoporla a controllo. Nel corso delle successive e piu’ approfondite verifiche i militari dell’Arma hanno appurato che il veicolo era stato noleggiato, da un soggetto non presente sul posto, presso una societa’ avente sede in Campania e che il conducente del veicolo era sprovvisto di patente di guida, perche’ mai conseguita.