Latina: scoperto con oltre 170 grammi di droga in casa, arrestato 38enne ad Aprilia

E’ statocon170di, tra hashish, crack, cocaina e marijuana, nella propria abitazione ad, in provincia di. Per questo, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hannoin flagranza di reato un uomo di 38 anni, gia’ noto alle forze di polizia, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.E’ successo nella giornata di ieri, quando i militari hanno deciso di eseguire una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’indagato, nel corso della quale hanno rinvenuto 24di crack, 4di cocaina, 2,5di marijuana e 140di hashish,a un bilancino di precisione, vario materiale per il confezionamento e 6.770 euro in contanti, ritenuto provento dell’attivita’ di smercio.L’, espletate le formalita’ di rito, e’ stato riaccompagnato presso il proprio domicilio, in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida con rito direttissimo che si e’ tenuta nella mattinata di oggi, all’esito della quale,a convalidare l’arresto, l’autorita’ giudiziaria ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.