Laspunta.it - Latina, Progetto LGNET3, percorsi di inclusione sociale

Sarà presentato oggi presso la sala Enzo De Pasquale, alle ore 11, il. Ilè il frutto di microprogetti nati all’interno della progettualità triennale che coinvolgono anche il Carcere, il quartiere Nicolosi, la creazione dello Sportello itinerante sul territorio. Durante la conferenza verranno esposti i progetti avviati e in via di attuazione, i dati relativi alle prese in carico e gestione, allo svolgimento dei servizi, presentazione del team di lavoro.Alla conferenza saranno presenti il Sindaco Matilde Celentano, l’Assessore al Welfare Michele Nasso, Dott.ssa Pina Caruso, Presidente della Coop. Astrolabio, Dott.ssa Lisa Coletto, coordinatrice delper la Cooperativa Astrolabio, Dott.ssa Roberta Berrè del Dipartimento Welfare del Servizio Politiche Sociali comunali.