Thesocialpost.it - Latina, malore improvviso in piscina: Luigi muore a 3 anni

Un pomeriggio di gioco e divertimento si è trasformato in una tragedia.Maggiacomo, un bambino di 3, ha perso la vita dopo aver accusato unmentre si trovava ina Fondi, in provincia di. Il piccolo partecipava a un corso di nuoto presso lo Sport Village, un impianto sportivo lungo la via Appia lato Itri, noto ai più con il vecchio nome di Onda Verde.Leggi anche: Mamma 19enne e la figlia neonata morte a poche ore di distanza: in ospedale per “problemi respiratori”, era stata dimessa il giorno primaIl dramma sotto gli occhi di tuttiL’incidente è avvenuto intorno alle 17:30. Il bambino si trovava nella vasca per bambini, insieme ad altri coetanei, sotto lo sguardo attento di un istruttore. Improvvisamente ha rimesso e poco dopo ha perso conoscenza.