Laspunta.it - Latina, Il PD provinciale scalda i motori in vista dei congressi

Il Partito democratico della provincia diha aperto una finestra per istraordinari di circolo. Questione di giorni e prenderanno il via alcune assemblee territoriali, un passaggio importante per consolidare e favorire il confronto tra iscritti.Ad annunciarli è il segretariodel Pd, Omar Sarubbo: “Cinque tappe concentrate nel mese di febbraio, con circa 350 iscritti coinvolti. Partiamo da Monte San Biagio con un gruppo entusiasta e appassionato di iscritte e iscritti che sta rilanciando il circolo e di recente ha aperto anche una sede. Tappa successiva a Lenola, città natale di Pietro Ingrao, figura storica della sinistra e primo comunista a guidare la Camera dei Deputati. Qui, militanti di lungo corso e giovani leve si sono messi al lavoro per dare nuova vita al circolo locale” .