Latina, bimbo di 3 anni ha un malore in piscina e muore durante il corso di nuoto: il dramma davanti ai suoi coetanei

Tragedia a Fondi, in provincia di, dove un bambino di soli 3è mortouna lezione dinelladello Sport Village Fondi. Erano circa le 17.30 quando il piccolo, che stava giocando nella vasca dedicata ai bambini insieme aie sotto la supervisione dell’istruttore, ha avuto unimprovviso. Dopo aver vomitato, il bambino ha perso conoscenza pochi istanti dopo.I soccorsi sono stati immediati. Il personale sanitario presente ha tentato le manovre di rianimazione in attesa dell’arrivo dell’eliambulanza. «Hanno fatto tutto il possibile per salvarlo», riferiscono fonti vicine alla struttura. Il bambino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Giovdi Dio, ma ogni tentativo si è rivelato inutile: i medici hanno potuto solo constatare il decesso.