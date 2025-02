Primacampania.it - L’arte al servizio dell’educazione: al Teatro Diana la presentazione del nuovo progetto della Scuola Scarlatti

NAPOLI – Napoli si prepara ad accogliere un evento di grande rilevanza per il mondoe del. Sabato 8 febbraio 2025, dalle ore 10.30 alle 12.30, il prestigioso(via Luca Giordano, 64 – Vomero) ospiterà la conferenza stampa didelpercorso artistico del BabyCollege by, sotto la direzione di Mariangela Marseglia.Un’iniziativa all’avanguardia che integra, danza, musica e canto nel programma didattico, riconoscendocome elemento essenziale per lo sviluppo armonioso del bambino. Un’occasione imperdibile per scoprire come il talento e la creatività possano diventare strumenti educativi fondamentali.L’evento vedrà la partecipazione di figure di spicco nel settore educativo, artistico e psicopedagogico, pronte a illustrare l’importanza di questoapproccio: Massimo Di Roberto, psicoterapeuta e pedagogista; Roberto Militerni, neuropsichiatra infantile; Paolo Battimello, dirigente scolastico; Mariangela Marseglia, direttrice del BabyCollege; Gabriella Cerino, docente di recitazione; Priscilla Avolio, ballerina e coreografa; Chiara Di Girolamo, cantante e attrice; Alessandra Borghese, logopedista; Marco Borghese, neuropsicomotricista; Christian Addattilo, manager del centro esami Cambridge Objective English; Gennaro Sarnacchiaro, direttore tecnico sportivo; Camilla D’Angelo, istruttrice di karate.