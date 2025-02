L’Argentina vuole vietare il cambio di sesso ai minori | A rischio la salute

Leggi su Open.online

verso il divieto per idi accedere a trattamenti ormonali o interventi chirurgici per ildi. Lo ha detto il portavoce del presidente Javier Milei, Manuel Adorni. L’obiettivo, ha spiegato, è quello di «proteggere l’integrità fisica e mentale» dei bambini e degli adolescenti. Perché, secondo l’esecutivo, queste misure danneggiano idi 18 anni. «Questi interventi a cui sono esposti i bambini rappresentano un graveper la loro, sia fisica che mentale, poiché implicano un’interruzione del loro processo di maturazione», ha aggiunto Adorni in un messaggio ai media.La legge attuale, approvata nel 2012, consente aidi accedere alla procedura con il consenso dei loro tutori e l’approvazione di un giudice. La Federazione Lgbtqia+ Argentina ha sottolineato che la legislazione del paese non consente a Milei di modificare la Legge sull’identità di genere tramite decreto.