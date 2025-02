Lettera43.it - Lara Trump condurrà uno show su Fox News nel weekend

entra in Foxdoveun suo personale programma nel fine settimana. La moglie di Eric, terzogenito del presidente Donald e della prima moglie Ivana, esordirà infatti il 22 febbraio con My View with, che andrà in onda ogni sabato in prima serata alle 21. Il programma, come ha anticipato l’emittente, «si concentrerà sul ritorno del buon senso in tutti gli angoli della vita americana, mentre il Paese inaugura una nuova era di praticità». All’ordine del giorno ci saranno tutti i principali temi del dibattito nazionale con analisi e interviste a opinion leader e protagonisti della scena statunitense. Parallelamente, Fox ha annunciato lo spostamento alla domenica di One Nation with Brian Kilmaede che prima occupava la stessa fascia.approda su Fox: «Emozionata di parlare con il popolo americano»«È una comunicatrice di talento che sa come entrare in contatto con gli spettatori», ha spiegato la presidente di FoxSuzanne Scott in una nota.