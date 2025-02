Anteprima24.it - L’appello di Musto: “Via le strisce blu dalla zona degli chalet di Mergellina”

Tempo di lettura: < 1 minutoUn tratto di strada da tempo al centro di gravi problematiche di circolazione e teatro di numerosi incidenti stradali. Via Caracciolo, nellaprospiciente gli, è oggetto adesso di una richiesta urgente di “immediato sopralluogo”, che Il presidente della Commissione Politiche Giovanili e del Lavoro, Luigi, ha rivolto all’Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche e al Servizio Viabilità e Traffico del Comune di Napoli.“Chiediamo di provvedere tempestivamente a convocare un sopralluogo sul tratto di strada, per trovare una soluzione definitiva al problema del congestionamento stradale”, si legge nel documento.Secondo, “l’unica soluzione efficace sarebbe la rimozione delleblu, in modo da impedire la sosta delle auto in un punto critico.