"L'Ape fa cose", il concorso per bambini di Legambiente

Tempo di lettura: 2 minutiAl via la V edizione del“Ape fa” diAvellino – l’Alveare dedicato alle bambine e aidella provincia. Quest’anno il tema scelto dall’associazione è “L’acqua è vita”, per sensibilizzare i più piccoli e le loro famiglie sull’importanza di questa risorsa.L’acqua è essenziale per tutti gli esseri viventi: è indispensabile per la sopravvivenza umana, per la crescita delle piante e per il mantenimento degli ecosistemi. Non solo disseta e nutre, ma è fondamentale anche per l’agricoltura, l’industria e la produzione di energia.I cambiamenti climatici, l’inquinamento e la cattiva gestione delle risorse mettono sempre più a rischio questa risorsa, per questo è importante imparare a fare la propria parte fin da piccoli. Chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti o le mani, evitare sprechi inutili, raccogliere l’acqua piovana per innaffiare le piante, usare elettrodomestici a basso consumo, avviare lavatrici e lavastoviglie a pieno carico, non gettare rifiuti e sostanze inquinanti negli scarichi, sono alcune delle buone pratiche domestiche chee famiglie possono apprendere.