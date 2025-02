Lanazione.it - L’antica cerimonia fra armonia e spiritualità

Unaall’insegna di gusto equella di cui sarà protagonista Qiuxiu Cristina Hua domenica al Ridotto del Metastasio a partire dalle 15 e in due turni, in collaborazione con l’associazione Mindful peace international. Tanta la curiosità per questo appuntamento che ha subito registrato il tutto esaurito non appena si sono aperte le prenotazioni: nel giro di poche ore è arrivata una valanga di richieste alla biglietteria del Metastasio tanto che esiste una lista di attesa in caso di eventuali rinunce (biglietto d’ingresso tre euro). "Dati i tempi ristretti e per permettere un’esperienza di meditazione più coinvolgente – anticipa Cristina Hua – ci concentreremo su una sola tipologia di tè bianco per la degustazione". Non sarà solo un percorso degustativo, ma anche un’esperienza che coinvolgerà tutti i sensi.