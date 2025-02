Juventusnews24.com - Langella pronostica la lotta scudetto: «Inter e Napoli ma subito dietro ci sono queste squadre. Ecco chi sono i favoriti»

di Redazione JuventusNews24la: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore sull’attuale stagione di Serie AL’ex calciatore Antonio, ha parlato dellain Serie A in esclusiva ai microfoni di Cagliarinews24.com.le sue parole che non vedono la Juve tra leche potrebbero giocare lo.PAROLE – «Penso che sia troppo presto per indicare una favorita per quanto il 90% dellesiano delineate, ora per me cil’Atalanta. Siamoa febbraio, mancano tre mesi buoni di campionato e ciancora tantissimi punti in palio. Io credo che ad ora l’sia ancora la favorita per loperché ha un rosa più completa, secondo me è quella più forte del campionato. Questo anche se ilnon ha nessun altro impegno oltre al campionato ma non ha una rosa completa come quella dell’