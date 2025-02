Lampedusa 2 migranti morti in sbarco

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.41 Un migrante è stato trovato morto sulla spiaggia dell'Isola dei Conigli e un altro, soccorso, è poi morto in poliambulatorio a. Le due persone morte erano arrivate con altre 42, su un barchino lungo 9 metri. A bordo bengalesi, pakistani, marocchini ed egiziani: sono stati gli stessia dare l'allarme per i due compagni che stavano male. Gli agenti di Polizia intervenuti per soccorrerli hanno trovato già morto un migrante e l'altro in grave ipotermia.