L’amore nell’era post romantica

È possibile superare il mito tradizionale delsenza negarsi il piacere di perdere la testa per qualcuno? Forse sí, a patto di capire che cosa fare se si è innamorati. Ne scrive nel suo nuovo libro Annalisa Ambrosio, intitolato “è cambiato“ (Einaudi). Sabato la presentazione alla Libreria Alaska (via Gian Rinaldo Carli, 39, Milano) alle 19. L’autrice Annalisa Ambrosio, laureata in filosofia e diplomata alla Scuola Holden, sarà in dialogo con Ilaria Rossetti.