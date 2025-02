Tpi.it - L’allarme dell’osservatorio europeo Copernicus: “Gennaio 2025 è stato il mese più caldo mai registrato a livello globale”

L’ultimo trascorso nelildi “più” a causa dei cambiamenti climatici. Il nuovo record di temperatura ècertificato dall’ultimo bollettino diramato oggi dalClimate Change Service, secondo cui la temperatura media dell’aria in superficie registrata lo scorsoha raggiunto i 13,23 °C, pari a 1,75 °C in più rispetto alla media didel periodo preindustriale.“il 18esimo degli ultimi 19 mesi in cui la temperatura mediadell’aria in superficie ha superato di oltre 1,5 °C i livelli preindustriali”, si legge nel bollettino. “L’ultimo periodo di 12 mesi, da febbraio 2024 a, ha segnato un +0,73 °C rispetto alla media del periodo 1991-2020 e un +1,61 °C in confronto alla media stimata 1850-1900 utilizzata per definire ilpreindustriale”.