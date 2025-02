Iltempo.it - L'Aia non ci sta, fascicolo sul governo. Nordio: "Ormai tutti indagano su tutto..."

Caso Almasri, dopo che il ministro della Giustizia, Carlo, ha denunciato gli errori nel mandato di arresto internazionale dietro all'espulsione del generele libico, L'Aja risponde con un'inchiesta. Alla Corte penale internazionale (Cpi) c'è infatti unsull'operato delitaliano relativamente al caso Almasri. Lo riporta in esclusiva il giornale Avvenire sul suo sito, in un articolo a firma di Nello Scavo. Avvenire scrive chenasce dalla denuncia di una vittima e che l'accusa contro ilitaliano su cui è chiamata a valutare la Cpi è "ostacolo all'amministrazione della giustizia ai sensi dell'articolo 70 dello Statuto di Roma". Nella denuncia ricevuta dall'Ufficio del Procuratore, che l'ha trasmessa al cancelliere e al presidente del Tribunale internazionale, sono indicati i nomi di Giorgia Meloni, Carloe Matteo Piantedosi, aggiunge il giornale, sottolineando che l'iscrizione a protocollo dell'istanza e l'invio agli uffici della Corte che hanno emesso il mandato di cattura per il generale Almasri, conferma l'esistenza delsu cui poi la procura deciderà in quale modo procedere.