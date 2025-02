Lanazione.it - L’Ai guiderà le telecamere comunali: "Più sicurezza con il nuovo sistema"

Sarà governato dall’intelligenza artificiale ildi ‘occhi elettronici’ del comune di Scandicci. Un progetto innovativo che, prima nell’area metropolitana, l’amministrazione comunale ha deciso di utilizzare per incrementare lasul territorio. Una scelta saggia, vista l’ondata di furti nelle scuole che le forze dell’ordine devono fronteggiare; gli ultimi proprio due giorni fa nuovamente alla Campana di via Allende. L’intelligenza artificiale sarà associata alle immagini video; sarà in grado di rilevare e segnalare in tempo reale ‘anomalie’ come persone a terra, veicoli fermi, incidenti stradali, movimenti intorno ad automezzi ed edifici, furti, risse. In questi casi, la segnalazione attiverà la centrale operativa della video sorveglianza che si trova al comando della municipale.