L’AI dall’anno prossimo al liceo classico

Rivoluzione al‘Leopardi’: dalanno scolastico, infatti, partirà la sperimentazione dell’indirizzo ‘Europeo’, con particolare attenzione all’intelligenza artificiale e alle discipline Stem (Science, technology, engineering and mathematics). L’istituto sambenedettese si distingue per essere il primo e unico delle Marche ad aver attivato questo indirizzo, un’opportunità formativa d’avanguardia che integra l’eredità della cultura umanistica con le più sofisticate innovazioni tecnologiche. Per la prima volta, lo studio delle discipline, comprese quelle classiche come il latino e il greco, sarà supportato dall’uso avanzato di intelligenza artificiale e realtà immersiva, trasformando l’apprendimento in un’esperienza interattiva e coinvolgente. Questo ambizioso progetto, frutto di un’alleanza con il Dipartimento di Informatica dell’Unicam, vedrà la supervisione diretta di docenti e ricercatori altamente qualificati, garantendo un approccio didattico innovativo e scientificamente strutturato.