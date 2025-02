L’agenzia americana USAID non ha finanziato Politico con 8 milioni di dollari

Leggi su Open.online

Secondo il presidente americano Donald Trump, in un post su Truth Social del 6 febbraio 2025, «sembra» cheper gli aiuti umanitari internazionali degli Stati Uniti d’America () abbia pagato i media per pubblicare notizie favorevoli al Partito Democratico. Come esempio, il leader dei repubblicani sostiene cheabbiail media americanocon 8di. «Il New York Times ha ricevuto soldi?» domanda Trump nel suo post, affermando che quanto riportato «potrebbe» rappresentare lo scandalo più grande della storia. Abbiamo analizzato la fonte di questa dichiarazione e risulta del tutto fuorviante. Si tratta del secondo attacco infondato controdopo quello diffuso dalla propaganda russa e usato da Elon Musk.Per chi ha frettaLa narrazione fuorviante proviene da un giornalista e uno youtuber americani.