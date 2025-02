Lanazione.it - L’affaire dell’ex cava: "Il sindaco si dimetta"

"Immediate e irrevocabili dimissioni della sindaca Francesca Sturlese e del viceEmilio Dipelino", nella convinzione che "la loro permanenza nelle rispettive cariche sia incompatibile con la necessità di garantire un’amministrazione trasparente, responsabile e rispettosa delle norme". Le chiedono i consiglieri dei gruppi di opposizione, Francesca Sacconi, Roberto Farnocchia, Jacopo Conti e Paolo Negro, intervenendo con una mozione all’indomani della notifica dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari del filone spezzino della maxi inchiesta per corruzione, che riguarda da vicino Porto Venere e, nel dettaglio,Carlo Alberto, per il quale sono indagati l’exMatteo Cozzani, il fratello Filippo, e gli imprenditori Raffaele e Mirko Paletti. Secondo la Procura, l’exin cambio di utilità si sarebbe impegnato "per agevolare in ogni modo la realizzazione di uno stabilimento balneare" nell’area, "anche mediante atti contrari alla legge", nella fattispecie promuovendo la delibera di giunta dell’11 novembre 2021 che, senza intervento dell’ufficio tecnico e "senza motivazione", impartiva indirizzo positivo all’applicazione dei margini di flessibilità del Puc in relazione alle opere previste dal progetto presentato dalla società riconducibile ai Paletti, così che "contrariamente alle previsioni del Puc" potessero essere realizzate rilevanti opere, come l’abbattimento e la ricostruzione di un edificio, la realizzazione di un pergolato e di 33 cabine, piscine, "con un mero permesso di costruire convenzionato" ed evitando la procedura di Puo.