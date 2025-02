Ilrestodelcarlino.it - L’aeroporto decolla. Boom di passeggeri, nuove tratte in arrivo

Sono 450mila idelFellini previsti per quest’anno. E si potrà sfondare quota 500mila se sarà fumata bianca per due importanti trattive in corso. L’amministratore delegato di Airiminum, Leonardo Corbucci, nel consiglio comunale sul turismo ha fatto il punto sullo scalo: bilancio 2024 e previsioni per quest’anno. Fiore all’occhiello: l’accordo storico siglato con British Airways, che collegherà il Fellini al mondo attraverso l’hub di Heatrow, e gli accordi con Easyjet e Ryanair che "aprono il mercato del Regno Unito". Poi le trattative in corso, una delle quali con Wizzair che, entro questo mese, potrebbero portare a Rimini la sesta compagnia nel 2025. "I risultati annunciati e che dovranno concretizzarsi nel 2025 – ha detto Corbucci – sono il frutto di un gioco di squadra, squadra di cui l’amministrazione comunale è uno dei partecipanti più importanti.