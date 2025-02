Triesteprima.it - Ladri prendono di mira una casa in via Bonomo, rubati gioielli per 3000 euro

Leggi su Triesteprima.it

TRIESTE - Non si ferma la scia di furti in abitazione. L'ultimo episodio degno di nota è il colpo messo a segno da ignoti all'interno di un appartamento di via deinella tarda serata di ieri 5 febbraio. Nel rientrare ala persona residente ha trovato l'ingresso chiuso dall'interno e.