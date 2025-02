Ilrestodelcarlino.it - L’Acquedotto romano è "malato", task force per rimuovere il calcare

accusa il peso degli anni. Deve fare i conti con imprevisti dell’età di un certo peso come l’otturazione dae la fuoriuscita di acqua in strada. Per questo l’amministrazione comunale e Marche Multiservizi lo stanno monitorando. "– spiegano il sindaco Andrea Biancani e l’assessora alle Partecipate e alle Manutenzioni Mila Della Dora – è soggetto a problematiche di otturazione dal, come rilevato ad ottobre 2024 e quattro anni prima che è stata subito segnalata alla Soprintendenza. Dopo il nulla osta della stessa, che ringraziamo per la consueta attenzione e celerità, abbiamo proceduto, insieme a MMS, a un primo intervento di “messa in sicurezza”, propedeutico a quello risolutivo, e complesso, che concluderemo entro l’inizio dell’estate in accordo con la Soprintendenza".