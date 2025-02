Ilrestodelcarlino.it - L’accusa: violenza su minore. Baci ‘proibiti’ a un bambino. A processo l’amico di famiglia

Un pranzo ininsieme a un gruppo di amici. Un momento di allegria e spensieratezza in un luogo ‘protetto’, come la propria abitazione. Cosa avrebbe potuto andare storto? Nulla, almeno sulla carta. Ma così non sarebbe stato per unche, all’epoca, non aveva nemmeno dieci anni. Il piccolo – almeno stando alla ricostruzione della procura – in quel contesto sarebbe stato al centro di attenzioni ‘particolari’ a opera di un commensale. Le accuse parlano di uno sulla bocca e leccamenti a opera di quell’adulto che si era trovato a partecipare al momento conviviale. In aula. Per quei fatti, avvenuti nell’agosto del 2021, è ora in corso unal vaglio del tribunale è tra le più gravi:sessuale su. Imputato, un uomo di 69 anni. Il caso è approdato ieri mattina davanti al collegio giudicante e al pubblico ministero Sveva Insalata.