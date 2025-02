Amica.it - L’abito di cui Letizia di Spagna non si stanca mai

In occasione della Giornata Mondiale contro il cancro,diha partecipato a un evento istituzionale a Madrid con una mise raffinata e riciclata.La reale ha scelto un abito midi di Dándara con scollo a goccia, maniche raglan e punto vita drappeggiato. Completato il look un cappotto con cintura di Carolina Herrera, décolleté con tacco kitten e borsa di Magrit Mica. Come anticipato, la regina ha indossato lo stesso identico look anche altre due volte: a Salamanca per la cerimonia di apertura di The Talent Tour 2024 e in Danimarca nel 2023 per rendere omaggio ai caduti al memoriale di Kastellet. GUARDA LE FOTOI best royal look di