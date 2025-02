Ilfattoquotidiano.it - La vita sentimentale di Walker sbarca a Milano: “L’amante in arrivo, la moglie è in Inghilterra”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Lauryn Goodman è pronta a raggiungere Kyle. L’influencer, nonché sua amante, sta impacchettando le scatole del trasloco: lascerà il Regno Unito dopo il trasferimento dell’inglese al Milan in una sessione di mercato invernale che ha di fatto sconfessato gli acquisti estivi della dirigenza rossonera. Il quotidiano britannico The Sun svela come la relazione del calciatore con laAnnie Kilner stia ora affrontando un nuovo problema: la donna da cui ha avuto due figli al di fuori del matrimonio ha in programma di volare in Italia entro pochi giorni mentre lei, al momento, rimane in.“Lauryn era felice quandoha firmato per l’Italia perché l’Arabia Saudita (in precedenza pensava di trasferirsi lì) sarebbe stata un po’ troppo lontana, ma l’Italia era a un tiro di schioppo.