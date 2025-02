La versione ultrapop dei Coma_Cose | La canzone è un leone travestito da agnellino – L’intervista

Leggi su Open.online

«Il pop ci ha dato nuova linfa», Fausto Lama e California, per tutti i ComaCose, tornano al Festival di Sanremo per la terza volta. Una volta un pò diversa, perché la prima, nel 2021 con Fiamme negli occhi, arrivavano sull’onda del successo del movimento indie, dove erano stati compresi nonostante le evidenti attitudini urban. La seconda volta, nel 2023, invece tornano con L’addio, pezzo in cui viene certificata sul più importante palco della stagione musicale italiana la loro capacità di scrittura, nettamente superiore alla media. Quest’anno invece tutto è diverso, e non solo perché nel frattempo sono diventati marito e moglie («Non cambia niente – dicono -, solo un anello»), ma anche perché tutto è studiato ad hoc. Il brano Cuoricini, – «unda» per il mood leggero ma il significato intenso – è stato pensato per quel palco: per sguinzagliare finalmente dinanzi al largo pubblico mainstream l’altra faccia del progetto ComaCose.