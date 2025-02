Liberoquotidiano.it - La vera opposizione alla Meloni? Le toghe: altro che diritti umani, a cosa puntano per fermarla

Due cose insegna la giornata di ieri, con l'intervento di Carlo Nordio in parlamento e lo scontro che ne è nato con sinistra e M5S. La prima è che laal governo non è quella che si agita scomposta sui banchi di Camera e Senato. Non lo è perché non riesce mai a essere efficace, cioè a trovare argomenti in grado di erodere il consenso del centrodestra, perché ha leader privi di carisma e perché è incapace di fare squadra (pure ieri, Giuseppe Conte e i suoi hanno assistito freddi al discorso di Elly Schlein, confermando che è vero ciò che dice Dario Franceschini: quei partiti sono troppo diversi, un nuovo Ulivo è impossibile). Per questi motivi, nemmeno il governo ritiene che il suo vero avversario sia la minoranza parlamentare. Quel titolo, l'esecutivo lo assegnamagistratura.