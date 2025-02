Ilnapolista.it - La Uefa per ridurre i minuti di gioco sta ipotizzando di eliminare i supplementari (Guardian)

Latende la mano ai club. Secondo quanto riporta il, “le discussioni peri tempinella fase a eliminazione diretta della Champions League stanno prendendo piede in seno alla“. Si tratta di un tentativo diil numero digiocati dai top club.Tuttavia, sottolinea il, un cambiamento a stagione in corso è piuttosto poco probabile per via dei diritti televisivi già concordati fino al 2027.Scrive il:“I tempisono da tempo un punto di contesa tra gli stakeholder del calcio europeo, con alcuni sindacati dei giocatori che sostengono fermamente che la loro abolizione allevierebbe le tensioni su un calendario gonfio. La fase a gironi ampliata per la Champions League, con ogni squadra che gioca un minimo di otto partite, non ha certo aiutato le cose.