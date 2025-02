Linkiesta.it - La tragica fine del Manchester United di Matt Busby

Leggi su Linkiesta.it

Bobby riaprì gli occhi. Avvertiva l’umidità, la fanghiglia bagnata che penetrava i suoi abiti fino alla pelle, ma non se ne curava, non gli importava. Provò a girarsi, di nuovo a muovere la testa, per guardare, per vedere e vide una casa in fiamme. Uomini con caschi che correvano, urlando parole che non capiva, un frastuono di campanelli e fischietti, sirene che si avvicinavano da lontano. Vide fiamme che balenavano sotto e intorno alla metà anteriore dell’aereo, grossi pennacchi di fumo nero che si alzavano nel cielo grigio e sporco. Doveva essere a una quarantina di metri dall’aereo o giù di lì, Dennis sdraiato accanto a lui, non sul suo sedile ma fuori dal suo sedile, disteso nella fanghiglia e nella neve e coperto di sangue. Dennis non si muoveva, non parlava, ma poi da qualche parte, dietro di lui o di lato rispetto a lui, Bobby sentì qualcuno lamentarsi, urlare di dolore.