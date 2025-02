Ilrestodelcarlino.it - La tragedia inaspettata. Vomito e disidratazione, poi va in arresto cardiaco: muore bimba di 7 anni

Ferrara, 6 febbraio 2025 – Al pronto soccorso pediatrico, hanno tentato di rianimarla per quasi due lunghe ore. Ma nulla. Perché il suo giovane cuore alla fine ha detto basta, lasciando nel dolore, nello sgomento, nella solitudine un’intera famiglia che oggi piange la prematura scomparsa della secondogenita, una bambina di appena 7. Morta l’altra mattina al Sant’Anna di Cona, a poche ore dal suo ingresso per problemi che inizialmente sembravano lontaniluce dal tragico epilogo. “Tutta l’Azienda ospedaliera – così una nota del Sant’Anna – esprime profondo cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia della piccola paziente”. Poi subito l’aggiunta: “Sono state previste tutte le procedure conseguenti per giungere alla definizione precisa delle cause della morte”. Al momento ignote, perché la bambina era stata accompagnata in ospedale martedì poco dopo le 8 del mattino per via di disturbi intestinali, di gastroenterite:, nausea, soprattutto una forte