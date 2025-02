Ilgiorno.it - La tragedia di Lorenzo Rovagnati, l’erede della dinastia dei prosciutti: il lunedì in ditta, i voli al castello e il terzo figlio in arrivo

Biassono (Monza), 5 febbraio 2025 – Come ognianche questa settimana era lì, in fabbrica: «Veniva ad assaggiare i». La passione di controllare in prima persona l’aveva presa dal padre, che aveva fatto di una piccola realtà di paese dedicata al formaggio e al burro, un colosso alimentaresalumeria., erede insieme al fratello Ferruccio, dell’estro efortuna del papà, nell’enorme stabilimento alle porte di Monza del GranBiscotto, il prosciutto diventato brand con le televendite di Mike Bongiorno, non tornerà più. La saga dei, la famiglia del prosciutto: da Mike Bongiorno all’incidente in elicottero L’azienda Una lunga striscia d’asfalto che sfiora i resti di un parco agricolo al confinecittà, uno svincolo che sorpassa lo stadio del Monza, poi un’alta torre, svettante sul cielo non sempre tersoBrianza, che riporta enorme il logo dell’azienda: ‘industrie alimentari’.