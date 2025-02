Lanazione.it - La tragedia dei Rovagnati, a Firenze avevano acquistato lo storico marchio Pineider

, 6 febbraio 2025 - Nel 2017 la famigliaaveva acquisitofiorentino d'eccellenza delle carte personalizzate, degli oggetti da scrittura e della pelletteria di lusso, mettendo fine a una lunga crisi dell’azienda basata afin dalla fondazione in Piazza della Signoria nel 1774. Und’eccellenza e del lusso per gli articoli per la scrittura entrato nel portafoglio della grande azienda di prosciutti e di salumi che fattura oltre 300 milioni di euro. E ora che un tragico destino si è abbattuto su questa famiglia di imprenditori con la morte di Lorenzo, amministratore delegato insieme al fratello maggiore Ferruccio, torna in mente il giorno in cui sono venuti con la mamma aper l’apertura del negozio allora in Piazza Rucellai, per il grande rilancio diche oltre alle storiche carte da lettera si è specializzato oggi per la pelletteria di eccellenza anche questa prodotta nei dintorni di