La svolta di Spotify che macina abbonamenti e ricavi

Splende alto il sole nel cielo di. Diciassette anni dopo la sua fondazione, il colosso della musica in streaming ha registrato il primo anno di completa redditività. Che è frutto della costante diffusione del servizio presso nuove fasce di pubblico, con l’incremento di utenti che si affidano alla compagnia svedese per ascoltare la personale colonna sonora della giornata. “Sono entusiasta per il 2025 e fiducioso per la nostra posizione, sia come prodotto che come azienda”, ha dichiarato Daniel Ek, cofondatore (insieme a Martin Lorentzon) e CEO di. “Continueremo a fare scommesse che avranno un impatto a lungo termine, aumentando la nostra velocità e mantenendo i livelli di efficienza raggiunti. Perché è questa combinazione che ci permetterà di costruire la migliore e più preziosa esperienza utente, di crescere in modo sostenibile e di offrire creatività al mondo”.