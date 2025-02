Formiche.net - La spinta di Trump alle criptovalute può aiutare l’euro digitale. Ecco perché

Leggi su Formiche.net

Qualcuno, nell’ambiente delle valute virtuali, lo ha già ribattezzato il cripto-presidente.sì, da quando Donaldha preso il testimone da Joe Biden, Bitcoin e i suoi cugini, hanno cominciato una corsa forsennata, inanellando un record dopo l’altro e portandosi a ridosso dei 100 mila dollari. Una cavalcata solo parzialmente frenata dallo spettro dei dazi, dovuta al fatto che tra le promesse del neo presidente c’è proprio quella di creare un ecosistema favorevole e regolamentato, con un solido ancoraggio al dollaro, per le, a vdei risultati che verranno raggiunti da un apposito gruppo di lavoro.Il che, per l’altra sponda dell’Atlantico, sembra essere una buona notizia anche per, che però con i criptoasset ha ben poco da spartire. Si tratta, infatti, di una moneta con corso legale, decisamente sicura e trasparente, emessa dalla Banca centrale europea, tra i cui ispiratori c’è l’attuale governatore di Bankitalia, Fabio Panetta.