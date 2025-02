Amica.it - La sottoveste dalla tinta insolita conquista il guardaroba invernale e si porta così

Quando si parla di armadiosi pensa immediatamente a capi caldi, spessi e consistenti, in grado di proteggerci dalle temperature più rigide. Come maglioni cozy, gonne di maglia e piumini. Eppure c’è spazio anche per pezzi più leggeri e delicati come unacolorata. Basta avere la sensibilità strategica di indossarli in maniera funzionale. Questo vuol dire integrarli in un outfitsenza intaccare in alcun modo la sua funzionalità. Ma, allo stesso tempo, non rinunciando neanche alla componente estetica, quella che conferisce appeal all’insieme, attirando gli sguardi.Lo slipdress è l’esempio più lampante. Con il suo fascino vintage e l’allure lingerie si trova agli antipodi rispetto a maglioni e giacche anti freddo.