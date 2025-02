Ilrestodelcarlino.it - La solidarietà di Middleton: "Episodio molto grave, siamo tutti esseri umani"

di Francesco Zuppiroli ". Uguali. Nel sangue non c’è differenza". È profondo nel tono, lucido nel pensiero e fermo nelle parole. Le sceglie con cura e la misurata pacatezza che lo distingue, Larry, nel porgere la propriaalla giocatrice di colore della squadra Under19 dell’Happy Basket, bersagliata dagli insulti razzisti di una mamma avversaria. Bandiera del basket riminese, da giocatore prima e allenatore poi, Larrycosa si sente di dire alla giocatrice vittima di recente di insulti razzisti in campo? "Che deve stare tranquilla e serena. Lei conosce che persona è, la sua educazione, com’è cresciuta. È difficile lo so, ma non deve dare retta a quella donna del pubblico". Dice che lo sa perché le è capitato nel corso della carriera? "Sì mi è capitato.