Ilpiacenza.it - La situazione energetica in Italia e nuove prospettive

Leggi su Ilpiacenza.it

In, come in quasi tutto il resto della Europa, da questo autunno, il prezzo del gas si è portato a livelli drammatici, sia per i bilanci delle famiglie, ed ancora di più, per le imprese energivore, che necessitano di grandi quantità di energia per la loro produzione.Per procedere alla.