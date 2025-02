Gqitalia.it - La serie Cella 211 è ispirata a una storia vera e molto violenta

Leggi su Gqitalia.it

La211, attualmente terza sul podio di Netflix, è basata su un romanzo e un film spagnoli, a loro volta ispirati a una. Il nuovo show in streaming, però, sposta tutto all'interno di una prigione messicana, caratterizzata da disuguaglianze, sovraffollamento, violenza e corruzione.Al centro dellac'è un avvocato idealista, interpretato da Diego Calva, che si reca in prigione per incontrare un cliente i cui diritti umani vengono violati. Si trova lì per lavoro, ma quando scoppia unarivolta nella prigione, resta intrappolato nella situazione e, pur di sopravvivere, si vede costretto a fingere di essere un detenuto tra i tanti.Siamo solo all'inizio di unain cui, mentre il caos diventa sempre più grande, ci sono molte vite in pericolo e l'avvocato deve trovare un modo per restare in vita finché non potrà dimostrare in sicurezza la propria reale identità e uscire da quel posto.