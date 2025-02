Linkiesta.it - La sconfitta di Trump sullo ius soli, e il nuovo ordine esecutivo contro le atlete trans

Deborah Boardman, una giudice federale del Maryland, ha bloccato a tempo indefinito l’di Donaldlo ius. Il decreto presidenziale, che avrebbe dovuto entrare in vigore il prossimo 19 febbraio, puntava a negare la concessione della cittadinanza statunitense alle persone nate negli Usa da persone migranti prive di permesso di soggiorno. A riportare per primo la notizia è stato il New York Times, secondo cui la giudice ha emesso un’ingiunzione preliminare valida su tutto il territorio nazionale: si tratta quindi di una decisione molto più impattante rispetto alla sospensione per due settimane imposta il 23 gennaio da un giudice federale dello Stato di Washington.L’lo ius, scrive Boardman, è «in contraddizione con il quattordicesimo emendamento, con centoventicinque anni di precedenti della Corte suprema e con i duecentocinquant’anni di storia della nostra Nazione.