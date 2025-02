Sport.quotidiano.net - La scelta decisa di Ndour. Il ’box to box’ si presenta: "Non ho mai avuto dubbi. Volevo solamente Firenze»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Una voglia matta di cominciare. Di tornare a giocare in Italia e in quella Serie A nella quale vuole essere protagonista, nel presente e nel futuro. Chersi èto così ai tifosi della Fiorentina, con la sua nuova maglia viola numero 27 e le idee piuttosto chiare su cosa aspettarsi da questa nuova avventura. "L’esperienza all’estero è stata formativa soprattutto a livello umano perché sono stato in grandi spogliatoi, in grandi ambienti: sono stato all’estero cinque anni e avevo molta voglia di tornare in Italia.credo sia il posto ideale, con questo centro sportivo nuovo, con questi tifosi e questa città. Credo sia il progetto sportivo giusto per me". Qual è il suo ruolo preferito? "Io sono il classico numero 8, amo fare il box-to-box ma come ha detto il mister posso giocare anche sulla trequarti.