Lanazione.it - La rivoluzione dei medici di famiglia: «Ma qui siamo già nelle case di comunità»

Arezzo, 6 febbraio 2025 – Stravolgimenti in vista per idiche perderanno la loro autonomia per diventare se non a tutti gli effetti dipendenti pubblici, dei para subordinati convenzionati con il sistema sanitario nazionale. Obiettivo della riforma garantire assistenza ai pazienti sia negli studi chedi, dove i cittadini troverannodalle 8 del mattino alle 8 di sera, in grado di fare anche esami come elettrocardiogrammi, ecografie, spirometrie. Dottor Nasorri, segretario provinciale deidina generale, cosa cambia? «Il decreto ministeriale guida l’attività territoriale deidina generale ma a livello locale camba poco. Ad Arezzo infatti esistono già una ventina didella salute, alcune già trasformate indie altri abb principali da costruire.