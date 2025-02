Iodonna.it - «La richiesta più curiosa? La foto di una gamba cosparsa di miele. C'è chi mi dà 2mila euro per l'immagine del mio piede con la schiuma da barba»

Leggi su Iodonna.it

Antonella Mosetti non ha mai nascosto il motivo per cui ha deciso di approdare su OnlyFans. Ex ragazza di Non è la Rai ed ex concorrene del Grande Fratello Vip, ha scelto la piattaforma per i suoi ingenti guadagni. E proprio questo è stato uno degli argomenti trattati nell’intervista rilasciata a Monica Setta nella puntata del 5 febbraio di Storie di donne al bivio. Fiorello e Amadeus a “Che tempo che fa”: «Un altro Sanremo? No, apriamo un profilo Onlyfans» X Leggi anche › Antonella Mosetti, da “Non è la Rai” a OnlyFans, ecco perché lasciò la tv Antonella Mosetti: «Su OnlyFans mi chiedono di tutto»«Su OnlyFans mi chiedono di tutto», dice l’influencer.